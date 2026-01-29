Переговоры между Украиной и РФ в тупике: что стало главным препятствием мира

Переговоры в ОАЭ

Пока переговорщики готовятся к очередному раунду переговоров по прекращению войны в Украине, Москва и Киев остаются в тупике из-за ключевых разногласий, определяющих ход конфликта с самого его начала.

Об этом пишет издание Politico.

«Москва и Киев вышли из переговоров в ОАЭ, не сумев договориться по трем вопросам, лежащим в основе конфликта: требование России о передаче украинских территорий, будущее гарантий безопасности Украины и вопрос о том, должны ли боевые действия прекратиться до или после заключения соглашения», — отмечают журналисты.

Еще одно расхождение касается того, кто должен руководить Запорожской АЭС — самой большой в Европе.

«Пока непонятно, сможет ли Зеленский, даже если он будет готов отказаться от Донбасса, провести такое соглашение через политический процесс. Украинский президент выдвинул идею проведения референдума по этому вопросу или даже национальным выборам, но настоял на том, что сначала должно быть прекращение огня», — отметили в СМИ.

Россияне говорят, что «хотят мира», но беспощадно бьют по Украине / © Associated Press

Что известно о переговорах в ОАЭ

Белый дом потратил несколько месяцев, чтобы убедить Киев и Москву согласиться на трехсторонний формат переговоров. Основу для встречи в Абу-Даби заложили переговоры Трампа с Зеленским в Давосе, а также четырехчасовая встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Переговоры продолжались два дня. Американские посредники проводили отдельные и совместные встречи с делегациями России и Украины, а также прошли прямые переговоры между российской и украинской сторонами без участия США.

По словам американских чиновников, в ходе переговоров обсуждались все ключевые вопросы: территориальные требования России на Донбассе, статус Запорожской АЭС, а также шаги по деэскалации, необходимые для недопущения возобновления войны. Атмосферу встреч в Вашингтоне охарактеризовали как конструктивную и взаимоуважительную.

По завершении переговоров президент Зеленский назвал их конструктивными и сообщил, что основной темой стали возможные параметры прекращения войны. В то же время украинские чиновники подчеркивают, что окончательные выводы делать рано, поскольку остается неопределенность реальной готовности Кремля к миру.

После последнего визита Уиткоффа в Москву помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил позицию Кремля: «Достижение долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса».

Киев хочет немедленного прекращения боевых действий. Москва настаивает, что соглашение должно быть заключено до того, как оно рассмотрит возможность паузы в боях.