Переговори в ОАЕ / © Стів Віткофф у мережі Х

Доки переговорники готуються до чергового раунду організованих США переговорів щодо припинення війни в Україні, Москва і Київ залишаються в глухому куті через ключові розбіжності, що визначають перебіг конфлікту від самого його початку.

Про це пише видання Politico.

«Москва і Київ вийшли з переговорів в ОАЕ, не зумівши домовитися з трьох питань, що лежать в основі конфлікту: вимога Росії про передавання українських територій, майбутнє гарантій безпеки України і питання про те, чи повинні бойові дії припинитися до або після укладення угоди», — зазначають журналісти.

Ще одна розбіжність стосується того, хто повинен керувати Запорізькою АЕС — найбільшою в Європі.

«Поки що незрозуміло — чи зможе Зеленський, навіть якщо він буде готовий відмовитися від Донбасу, провести таку угоду через політичний процес. Український президент висунув ідею проведення референдуму з цього питання або навіть національних виборів, але наполіг на тому, що спочатку має бути припинення вогню», — зазначили в медіа.

Росіяни кажуть, що «хочуть миру», але нещадно б’ють по Україні / © Associated Press

Що відомо про переговори в ОАЕ

Білому дому знадобилося кілька місяців, щоб переконати Київ і Москву погодитися на тристоронній формат переговорів. Основу для зустрічі в Абу-Дабі заклали переговори Трампа із Зеленським у Давосі, а також чотиригодинна зустріч спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Переговори тривали два дні. Американські посередники проводили окремі та спільні зустрічі з делегаціями Росії й України, а також відбулися прямі переговори між російською та українською сторонами без участі США.

За словами американських посадовців, під час переговорів обговорювалися всі ключові питання: територіальні вимоги Росії на Донбасі, статус Запорізької АЕС, а також кроки з деескалації, необхідні для недопущення відновлення війни. Атмосферу зустрічей у Вашингтоні охарактеризували як конструктивну та взаємоповажну.

Після завершення переговорів президент Зеленський назвав їх конструктивними та повідомив, що основною темою стали можливі параметри припинення війни. Водночас українські посадовці наголошують, що остаточні висновки робити зарано, оскільки залишається невизначеність щодо реальної готовності Кремля до миру.

Після останнього візиту Віткоффа до Москви помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив позицію Кремля: «Досягнення довгострокового врегулювання неможливе без вирішення територіального питання».

Київ хоче негайного припинення бойових дій. Москва наполягає, що угода повинна бути укладена до того, як вона розгляне можливість паузи в боях.