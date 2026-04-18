У Навроцкого прямо в прямом эфире выпал пакетик со снюсом: видео заполонило Сеть

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в курьезной ситуации под телеэфиром. Из его кармана выпал пакетик со снюсом – это один из видов бездымного табака.

Видео разлетелось по Сети, сообщает польское издание Wprost .

Инцидент произошел в эфире Kanał Zero. Во время интервью журналист Роберт Мазурек и польский президент обсуждали возможное вето на закон о криптовалюте, а также о путанице вокруг присяги судьями Конституционного трибунала.

Во время эфира в студию позвонил по телефону зритель. В момент, когда он задавал вопросы, у Навроцкого из кармана выпал снюс. Роберт Мазурек устремился на помощь, наклонился и протянул его политику.

«Человек хотел быть вежливым», — пошутил ведущий сквозь смех.

В то же время зритель, позвонивший в студию, несколько растерялся. Мазурек объяснил, что смех вызвало только что поднявший и передавший президенту снюс.

Инцидент со снюсом: видео

Заметим, в сентябре прошлого года во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в Сети появилось видео, когда во время перерыва помощник или охранник передал Навроцкому коробочку, в которой, вероятно, был снюс, после чего польский президент поместил его под губу.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий обвинил премьера Дональда Туска в "связях с Россией". Президент опубликовал видео. В частности, в нем упоминаются предыдущие встречи политика с «фюрером» России Владимиром Путиным, утверждение, что при его правительстве Польша стала более «зависимой» от российского газа. Также говорится, что росСМИ называли премьера «нашим человеком в Варшаве».