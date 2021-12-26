У Путина рассказали, что готовы обсуждать с Зеленским

В Кремле готовы обсуждать двусторонние отношения.
В Кремле заявили, что готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения.
Об этом он сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", пишут росСМИ.
Впрочем, заявил Песков, общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.
"Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", — сказал представитель Кремля.
На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ в Санкт-Петербурге, он рассмеялся: "Зеленский может приехать безусловно, но я не думаю, что это сделает".
Как сообщалось, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в этом году президент Владимир Зеленский пытался однажды позвонить Путину, однако тогда разговор не состоялся.
Ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, Песков отметил, что такая потенциальная встреча должна быть "ориентирована на конкретный результат".
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