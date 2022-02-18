В Германии в который раз отказались предоставлять Украине оружие

В Германии в который раз отказались предоставлять Украине оружие

В предложенном документе был призыв к германскому правительству немедленно разрешить поставку Киеву товаров военного назначения и оружия для самообороны.

Парламент Германии 17 февраля отклонил инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Украине оборонного вооружения на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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В парламенте Германии состоялись слушания по поводу отношения Запада к политике России. Во время них оппозиционный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом выдвинул инициативу "Противодействие политике России единством Запада". В соответствующем документе содержался призыв к немецкому правительству немедленно изменить свой курс, чтобы разрешить поставки в Украину товаров военного назначения и оружия для самообороны.

"Правильно, что правительство Германии воздержалось от поставок оружия Украине на фоне продолжающихся переговоров в "нормандском формате". Однако эта позиция устарела в связи с массовым наращиванием российских войск на границе с Украиной, что противоречит букве и духу Минских соглашений и резко ухудшает ситуацию с безопасностью", – говорилось в инициативе немецкой оппозиции.

Авторы документа отмечают, что из-за своей идеологической позиции новое федеральное правительство всего за несколько недель "разбило много фарфора" в Альянсе. Оппозиция также призвала коалиционное правительство не ставить под угрозу "огромный рост доверия к Германии за 16 лет Ангелы Меркель на международной арене".

Блок ХДС/ХСС призвал правительство Германии положить конец "опасному курсу колебания в политике по отношению к России". С точки зрения ХДС/ХСС, политика действующего правительства вызывает раздражение у партнеров по НАТО и ЕС, а также у соседей и дружественных государств.

Депутаты от оппозиции потребовали от федерального правительства "четко и недвусмысленно" назвать Россию причиной напряженной угрожающей ситуации и принять необходимые меры. Однако их инициатива не нашла поддержки среди остальных немецких депутатов, все остальные парламентские группы отклонили заявление ХДС/ХСС.

Напомним, 22 января Германия запретила Эстонии передавать Украине оружие немецкого происхождения, мол, государство не готово способствовать поставке летального оружия в Украину.

14 февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что позиция государства по запрету оружия на экспорт в Украину не изменилась.

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