У Німеччині вкотре відмовились надавати Україні зброю

У запропонованому документі був заклик до німецького уряду негайно дозволити постачання Києву товарів військового призначення та зброї для самооборони.

Парламент Німеччини 17 лютого відхилив ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про негайне надання Україні оборонного озброєння на тлі російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У парламенті Німеччини відбулися слухання щодо ставлення Заходу до політики Росії. Під час них опозиційний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, висунув ініціативу "Протидія політиці Росії єдністю Заходу". У відповідному документі містився заклик до німецького уряду негайно змінити свій курс, щоб дозволити постачання до України товарів військового призначення та зброї для самооборони.

"Правильно, що уряд Німеччини утримався від поставок зброї Україні на тлі переговорів у "нормандському форматі", що тривають. Однак ця позиція застаріла у зв'язку з масовим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, що суперечить букві та духу Мінських угод та різко погіршує ситуацію з безпекою", – йшлося в ініціативі німецької опозиції.

Автори документа зазначають, що через свою ідеологічну позицію новий федеральний уряд всього за кілька тижнів "розбив багато фарфору" в Альянсі. Опозиція також закликала коаліційний уряд не ставити під загрозу "величезне зростання довіри до Німеччини за 16 років перебування Ангели Меркель на міжнародній арені".

Блок ХДС/ХСС закликав уряд Німеччини покласти край "небезпечному курсу коливання в політиці щодо Росії". З погляду ХДС/ХСС, політика чинного уряду викликає роздратування у партнерів по НАТО та ЄС, а також у сусідів та дружніх держав.

Депутати від опозиції зажадали від федерального уряду "чітко і недвозначно" назвати Росію причиною напруженої загрозливої ситуації та вжити необхідних заходів. Проте їхня ініціатива не знайшла підтримки серед решти німецьких депутатів, усі інші парламентські групи відхилили заяву ХДС/ХСС.

Нагадаємо, 22 січня Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження, мовляв держава не готова сприяти постачанню летальної зброї до України.

14 лютого федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що позиція держави щодо заборони зброї на експорт до України не змінилася.

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