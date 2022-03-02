В Украину едет оружие от друзей, которое поможет победить врага — Кулеба

В Украину едет оружие от друзей, которое поможет победить врага — Кулеба

Это оружие, по словам Кулебы, поможет выгнать агрессора из нашей земли.

В Украину едет оружие от друзей и партнеров, которое поможет победить агрессора.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в видеосообщении в Facebook.

"Прямо сейчас мы с вами разговариваем, а в Украину следует оружие. Оружие от наших друзей, которое поможет нам защищать наше государство и победить агрессора, выгнать его с нашей земли", — отмети Кулеба.

Правда, он не уточнил, что это за оружие и от каких стран мы его получим.

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Кулеба убежден, что хоть сейчас тяжело, но на самом деле мы уже побеждаем.

Он добавил, что президент России Владимир Путин ошибся, подумав, что Украина никому не нужна.