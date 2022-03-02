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В Украину едет оружие от друзей, которое поможет победить врага — Кулеба

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В Украину едет оружие от друзей, которое поможет победить врага — Кулеба

Associated Press

Это оружие, по словам Кулебы, поможет выгнать агрессора из нашей земли.

В Украину едет оружие от друзей и партнеров, которое поможет победить агрессора.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в видеосообщении в Facebook.

"Прямо сейчас мы с вами разговариваем, а в Украину следует оружие. Оружие от наших друзей, которое поможет нам защищать наше государство и победить агрессора, выгнать его с нашей земли", — отмети Кулеба.

Правда, он не уточнил, что это за оружие и от каких стран мы его получим.

Кулеба убежден, что хоть сейчас тяжело, но на самом деле мы уже побеждаем.

Он добавил, что президент России Владимир Путин ошибся, подумав, что Украина никому не нужна.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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