Шведская разведка и эксперты ISW разоблачили масштабную ложь Кремля о состоянии российской экономики. Пока президент РФ Владимир Путин заявляет о стабильности, реальный дефицит бюджета оказался на 30 млрд долл. больше. Нефтяные доходы больше не спасают агрессора.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Оценки шведской разведки в целом совпадают с длительными выводами ISW о серьезных проблемах, которые переживает российская экономика, а также о попытках Кремля скрыть реальное положение дел, создавая иллюзию способности РФ непрерывно вести войну.

Как сообщает издание Financial Times, глава Службы военной разведки и безопасности Швеции генерал-лейтенант Томас Нильссон отметил, что российской экономике не удалось восстановиться даже несмотря на повышение цен на нефть, вызванное войной на Ближнем Востоке. По его словам, для покрытия бюджетного дефицита России необходимо, чтобы цена на нефть Urals превышала 100 долл. за баррель минимум год, а для преодоления более широких экономических проблем этот уровень должен удерживаться значительно дольше.

Трудности РФ в финансировании войны

Нильссон также предупредил, что в случае стабилизации нефтяных цен и сохранения перемирия на Ближнем Востоке Россия может столкнуться с дополнительными трудностями в финансировании войны против Украины. Он отметил, что нынешняя модель экономического роста неустойчива и не позволяет компенсировать потери техники на фронте. Кроме того, большинство оборонных отраслей РФ, за исключением производства дронов, остаются убыточными, поражены коррупцией и зависят от государственного кредитования.

Выводы шведской военной разведки согласуются с оценками аналитиков Института изучения войны, согласно которым акцент на оборонной промышленности наносит ущерб гражданским секторам экономики, а значительные потери на поле боя дополнительно подрывают экономическую стабильность России.

Россия врет о состоянии своей экономики

Отдельно Нильссон отметил, что, по данным разведки, Кремль системно искажает статистику, пытаясь убедить западные страны в устойчивости российской экономики к санкциям и чрезмерным военным расходам. Он подчеркнул, что фактический уровень инфляции может достигать около 15%, тогда как официально заявленный показатель составляет 5,86%. Также, по оценке главы шведской разведки, российские власти занизили бюджетный дефицит примерно на 30 млрд долл.

«ISW уже длительное время считает, что реальный уровень инфляции в России выше официальных заявлений Кремля, а также что Кремль распространяет нарративы, которые преувеличивают экономическую устойчивость страны, чтобы усилить свои позиции на переговорах«, — отметили аналитики.

Напомним, в конце марта ISW писал, что Кремль пытается скрыть реальное состояние экономики, хотя официальные данные свидетельствуют о спаде. В январе 2026 года ВВП РФ упал на 2,1%, а рекордно низкая безработица (2,2%) на самом деле является критическим дефицитом кадров, разгоняющим инфляцию. Путин признал зависимость от энергорынков и призвал компании гасить долги за счет нефтедоходов, что фактически опровергает заявления о «недейственности» санкций. В то же время золотые резервы Центробанка сократились до минимума с начала войны (74,3 млн унций), а падение мировых цен на золото из-за конфликта на Ближнем Востоке лишает РФ финансовой подушки.