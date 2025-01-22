Зеленский отреагировал на будущие контакты Трампа с Путиным

Президент выразил надежду, что лидер США поможет закончить войну, в то же время заметив, что российский диктатор не хочет ее прекращать.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на планы президента США Дональда Трампа контактировать с президентом России Владимиром Путиным по поводу войны. Глава государства подчеркнул – очень правильно, чтобы Украина была в приоритете.

Об этом Зеленский сказал на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе.

Комментируя планы Трампа по разговорам с Путиным, президент Украины сообщил, что российская и американская разведки контактировали между собой все три года полномасштабной войны.

"Со мной это не обсуждалось, хотя я помню, что он (Трамп-ред.) говорил, что мы будем общаться, также мы будем работать над контактом с россиянами. Но мы должны с вами быть очень откровенными, мы должны знать, что на уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года войны. президент. И, если честно, и европейцы имели", – рассказал президент.

Он признался, что не сторонник таких контактов.

"Я говорил о том, что дипломатия должна иметь изоляционность, как санкции. Если лидеры не говорят, а разведки постоянно говорят, то в принципе это может и устраивать российскую сторону. Я не был на этой стороне и не поддерживал это. Но это не мне решать, потому что у каждой страны свой суверенитет, и в этом тоже", – высказался Зеленский.

По словам президента, из-за того, что у разведок были контакты с россиянами, он не удивлен тем, что у СШУ будут контакты с Путиным.

"Единственное, что я считаю – очень правильно, чтобы мы были в приоритете, потому что мы союзники США, мы жертвы, оккупант – Путин. И мы не начали войну, а он ее начал, и он не скрывает это уже, в отличие от крымской оккупации и части Донбасса 10 лет назад. Все эти игрушки он отбросил, он говорит прямо – он пришел с войной против нас", – акцентировал глава государства.

Он выразил надежду, что Трамп поможет закончить войну, заметив, что Путин не хочет ее прекращать.

"Поскольку мы хотим закончить войну, и президент Трамп также говорит, что он очень хочет, я верю, что он нам поможет с этим. Но мы все должны понимать – Путин не хочет заканчивать войну. И он никогда не хотел. И он не достиг тех целей, которые поставил. Для него это, как говорится, существенный вызов независимости Украины, это его мечта разрушить независимость Украины. И поэтому нам так сложно, и поэтому будет непросто союзникам и очень непросто президенту Трампу", – объяснил Зеленский.

Кстати, по словам Зеленского, Трамп ранее заверил его, что будет делать все для окончания войны в 2025 году.

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