Зеленский поговорил с премьером Италии: какие темы затронули

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая пообщался по телефону с премьером Италии Марио Драги.

В частности, политики говорили о необходимости ускорения 6-го пакета санкций против России.

Об этом украинский президент написал в Сети 21 мая.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги по его инициативе. Говорили об оборонном сотрудничестве, необходимости ускорения 6-го пакета санкций и разблокировки украинских портов", — говорится в сообщении.

"Спасибо за безоговорочную поддержку Украины на пути в ЕС", – добавил Зеленский.

Позже в своем видеообращении глава государства добавил, что в разговоре с премьером Италии основное внимание они уделили ситуации на поле боя и тому, как можно ускорить победу Украины.

Напомним, 21 мая Зеленский сообщил, что Россия заблокировала почти все порты и морские возможности экспорта Украины. Поэтому на сегодняшний день рассматриваются разные пути разблокировки портов, в том числе и военный.

Каков курс и место Украины в мире: интервью Зеленского 21 мая – ТСН

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