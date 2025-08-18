- Дата публикации
Зеленский прибыл в Белый дом
Президент Украины прибыл в Белый дом. Он в костюме, но без галстука. Его лично вышел встречать Трамп.
Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Белый дом.
Об этом свидетельствует видео трансляции с места происшествия — Вашингтона.
Американский президент Дональд Трамп приветствовал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот вышел из машины. Лидеры стран пожали руки друг другу и обменялись несколькими словами.
Затем они, улыбаясь, вернулись к представителям СМИ, но пока не отвечали на вопросы журналистов.
В какой-то момент Трамп обнял Зеленского, прежде чем они вошли внутрь.
По информации BBC, заместитель руководителя Офиса Зеленского Сергей Палиса шел в Белый дом со свернутым рулоном бумаги, возможно, картой.
Европейские лидеры уже прибыли на место раньше.
В Белом доме Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Это первый визит украинского президента в администрацию Трампа после спора в Овальном кабинете, который состоялся в феврале 2025 года.
Добавим, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского проходит после саммита Трампа с Путиным на Аляске.
Напомним, переговоры Трампа и Зеленского состоятся в 20.15 по киевскому времени. ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров в Белом доме.