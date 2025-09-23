Английский клуб дозаявил Зинченко на еврокубки

Александр Зинченко

"Ноттингем Форест" дозаявил арендованного у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко на матчи еврокубков.

28-летний украинец появился в списке игроков "лесников" для участия в поединках основного раунда Лиги Европы, опубликованном на официальном сайте турнира.

Отметим, что сначала Зинченко не попал в заявку "Ноттингем Форест" на основной этап Лиги Европы, однако из-за травмы нигерийского фулбека Ола Айны в ней произошло изменение.

"Ноттингем" в основной стадии Лиги Европы проведет восемь матчей – по четыре дома и на выезде. В первом туре подопечные Ангелоса Постекоглу 24 сентября в гостях сыграют против испанского "Бетиса", который является действующим финалистом Лиги конференций.

Арендное соглашение Зинченко рассчитано до конца сезона-2025/26. Пункт об обязательном выкупе футболиста отсутствует.

Напомним, Зинченко уже успел провести два матча за новый клуб. Украинец дебютировал за "Ноттингем Форест" в проигранном "Суонси" (2:3) поединке 1/16 финала Кубка английской лиги, а затем также вышел в стартовом составе на игру АПЛ против "Бернли", которая закончилась вничью (1:1).