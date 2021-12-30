Битву Усика с Джошуа признали главным событием года в мировом боксе

Битву Усика с Джошуа признали главным событием года в мировом боксе

Украинец отобрал у британца титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Авторитетное издание The Ring признало чемпионский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа главным событием 2021 года в боксе.

Об этом сообщает официальный сайт The Ring.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал третьим украинцем после Виталия и Владимира Кличко, кому удалось стать чемпионом мира в хевивейте.

Бой Усика и Джошуа в борьбе за победу в номинации "событие года" обошел такие поединки как: Сауль Альварес - Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер, Сауль Альварес - Калеб Плант и Теренс Кроуфорд - Шон Портер.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе.

Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения.

Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Добавим, что точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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