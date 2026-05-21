Чисора шокировал прогнозом на бой Усик — Верховен
Британец считает, что украинский чемпион проиграет кикбоксеру.
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился прогнозом на бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в хевивейте Александром Усиком и легендарным кикбоксером Рико Верховеном.
Он неожиданно заявил, что считает нидерландца фаворитом грядущего поединка против украинца.
"Я думаю, Усик проиграет этот бой в Египте. Кикбоксер победит его. Все считают, что Усик легко проходит соперников из-за их стиля и системы подготовки. Но на этот раз все будет иначе", — сказал Чисора в комментарии для TalkSPORT.
Добавим, что в октябре 2020 года Чисора проиграл Усику единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Это был второй поединок Александра в хевивейте.
Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. В активе 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.
Когда бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ.
Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.
