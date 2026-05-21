Чисора шокировал прогнозом на бой Усик — Верховен

Александр Усик и Дерек Чисора

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился прогнозом на бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в хевивейте Александром Усиком и легендарным кикбоксером Рико Верховеном.

Он неожиданно заявил, что считает нидерландца фаворитом грядущего поединка против украинца.

"Я думаю, Усик проиграет этот бой в Египте. Кикбоксер победит его. Все считают, что Усик легко проходит соперников из-за их стиля и системы подготовки. Но на этот раз все будет иначе", — сказал Чисора в комментарии для TalkSPORT.

Добавим, что в октябре 2020 года Чисора проиграл Усику единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Это был второй поединок Александра в хевивейте.

Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. В активе 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

