Динамо - Левски: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите третий спарринг "бело-синих" в Турции.

В пятницу 4 февраля киевское "Динамо" проведет третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды Мирчи Луческу станет один из самых титулованных клубов Болгарии - софийский "Левски".

Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция товарищеского поединка "бело-синих" с болгарским клубом.

После этого в Турции "Динамо" планирует провести еще четыре контрольных матча. 7 февраля "бело-синие" сыграют с черногорским "Рударом".

Напомним, в первом контрольном матче турецкого сбора киевляне разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1), а затем в волевом стиле обыграли сербский клуб "Чукарички" (3:2).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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