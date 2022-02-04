Динамо - Левски: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите третий спарринг "бело-синих" в Турции.
В пятницу 4 февраля киевское "Динамо" проведет третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником команды Мирчи Луческу станет один из самых титулованных клубов Болгарии - софийский "Левски".
Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало - в 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция товарищеского поединка "бело-синих" с болгарским клубом.
После этого в Турции "Динамо" планирует провести еще четыре контрольных матча. 7 февраля "бело-синие" сыграют с черногорским "Рударом".
Напомним, в первом контрольном матче турецкого сбора киевляне разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1), а затем в волевом стиле обыграли сербский клуб "Чукарички" (3:2).
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
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