Динамо - Левські: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться третій спаринг "біло-синіх" у Туреччині.

У п'ятницю, 4 лютого, київське "Динамо" проведе третій контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане один із найтитулованіших клубів Болгарії - софійський "Левські".

Зустріч відбудеть на арені Mardan Stadium. Початок - о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція товариського поєдинку "біло-синіх" з болгарським клубом.

Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще чотири контрольні матчі. 7 лютого "біло-сині" зіграють з чорногорським "Рударом".

Нагадаємо, в першому контрольному матчі турецького збору кияни розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), а потім у вольовому стилі обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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