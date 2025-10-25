- Дата публикации
Дубль Месси помог "Интеру" Майами одержать победу на старте плей-офф МЛС
Подопечные Хавьера Маскерано повели в серии до двух побед.
"Интер Майами" на своем поле обыграл "Нэшвилл" (3:1) в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС.
Героем встречи стал Лионель Месси, который отличился дублем. Также 38-летний аргентинец занес в свой актив результативную передачу.
Обзор матча "Интер" Майами – "Нэшвилл"
Отметим, что серия продлится до двух побед одного из клубов. Следующий поединок против "Нэшвилла" подопечные Хавьера Маскерано проведут на выезде в ночь на 2 ноября.
Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС. За 28 матчей он забил 29 голов и сделал 19 ассистов.
На этой неделе Лионель продлил контракт с американским клубом до конца 2028 года.
Напомним, в октябре Месси установил мировой рекорд по количеству ассистов в матчах за национальную сборную.