Гол Цыганкова принес "Жироне" победу в матче Ла Лиги
Забитый мяч украинца помог его команде покинуть зону вылета.
"Жирона" на своем поле обыграла "Алавес" в матче 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:0.
Единственный гол этой встречи на 16-й минуте забил украинский полузащитник "бело-красных" Виктор Цыганков, который ударом головой замкнул подачу Брайана Хиля с левого фланга.
Для Цыганкова это первый гол в текущем розыгрыше Ла Лиги и второй в этом сезоне за "Жирону". Ранее он забивал в победном матче Кубка Испании против "Констансии".
Виктор в игре с "Алавесом" вышел в стартовом составе каталонского клуба и был заменен на 85-й минуте.
В стартовом составе "жиронцев" также вышел украинский форвард Владислав Ванат, которого заменили на 71-й минуте. Еще один украинец – вратарь Владислав Крапивцов – провел поединок на скамейке для запасных.
Обзор матча "Жирона" – "Алавес"
Для "Жироны" это вторая победа в нынешнем сезоне Примеры. Подопечные Мичела с 10 очками покинули зону вылета, поднявшись с последнего на 16-е место турнирной таблицы.
"Алавес" после поражения с 15 баллами находится на восьмой строчке Ла Лиги.
В следующем туре "Жирона" 23 ноября на выезде встретится с "Бетисом", тогда как "Алавес" днем ранее примет "Сельту".