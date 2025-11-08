Цыганков забил гол за "Жирону" в матче чемпионата Испании

Виктор Цыганков / x.com/GironaFC

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отличился забитым мячом в матче 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Алавеса".

27-летний украинский футболист вышел в стартовом составе каталонского клуба и открыл счет на 16-й минуте игры, ударом головой замкнув подачу Брайана Хиля с левого фланга.

Это первый гол Цыганкова в текущем розыгрыше Ла Лиги и второй в этом сезоне за "Жирону". Ранее он забивал в победном матче Кубка Испании против "Констансии".

В активе Виктора теперь 2 гола и один ассист в 7 матчах за "бело-красных" во всех турнирах в нынешней кампании.

Сейчас в матче "Жирона" – "Алавес" завершился первый тайм, счет 1:0 в пользу подопечных Мичела.

Отметим, что в стартовом составе "жиронцев" также вышел украинский форвард Владислав Ванат, а еще один украинец – вратарь Владислав Крапивцов – остался на скамейке для запасных.

Напомним, "Жирона" набрала всего 7 очков в 11-ти турах этого сезона Ла Лиги и занимает последнюю строчку в чемпионате.