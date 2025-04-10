Игрок "Барселоны" повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Рафинья / © Associated Press

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Вингер "Барселоны" Рафинья повторил рекорд результативности бывшего форварда каталонского клуба Лионеля Месси в одном сезоне Лиги чемпионов.

28-летний бразилец забил гол и отдал два ассиста в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Теперь на его счету уже 12 голов и семь результативных передач в нынешнем розыгрыше самого престижного евротурнира.

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Таким образом Рафинья повторил лучший результат в истории каталонского клуба – в сезоне-2011/12 Месси также отличился 19 голевыми действиями в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда у аргентинца было 14 голов и 5 ассистов.

Отметим, что абсолютный рекорд по системе гол+пас в одном розыгрыше Лиги чемпионов продолжает удерживать Криштиану Роналду. Португалец в сезоне-2013/14 в составе мадридского "Реала" сделал 22 результативных действия – 17 голов и 5 ассистов.

"Барселона" на своем стадионе разнесла "Боруссию" со счетом 4:0. Ответный матч между командами состоится во вторник, 15 апреля, в Дортмунде.

Победитель пары "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) .

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые станут победителями четвертьфиналов ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия) и "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания) .

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.