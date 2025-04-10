ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Гравець "Барселони" повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Рафінья зрівнявся з Ліонелем за кількістю результативних дій в одному сезоні Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Рафінья

Рафінья / © Associated Press

Вінгер "Барселони" Рафінья повторив рекорд результативності колишнього форварда каталонського клубу Ліонеля Мессі в одному сезоні Ліги чемпіонів.

28-річний бразилець забив гол і віддав два асисти в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

Тепер на його рахунку вже 12 голів і сім результативних передач у нинішньому розіграші найпрестижнішого євротурніру.

Таким чином Рафінья повторив найкращий результат в історії каталонського клубу – у сезоні-2011/12 Мессі також відзначився 19 гольовими діями в одному розіграші Ліги чемпіонів. Тоді аргентинець мав 14 голів та 5 асистів.

Зазначимо, що абсолютний рекорд за системою гол+пас в одному розіграші Ліги чемпіонів продовжує утримувати Кріштіану Роналду. Португалець у сезоні-2013/14 у складі мадридського "Реала" зробив 22 результативні дії – 17 голів і 5 асистів.

"Барселона" на своєму стадіоні рознесла "Боруссію" з рахунком 4:0. Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 15 квітня, у Дортмунді.

Переможець пари "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie