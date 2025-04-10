Гравець "Барселони" повторив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Рафінья / © Associated Press

Реклама

Вінгер "Барселони" Рафінья повторив рекорд результативності колишнього форварда каталонського клубу Ліонеля Мессі в одному сезоні Ліги чемпіонів.

28-річний бразилець забив гол і віддав два асисти в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

Тепер на його рахунку вже 12 голів і сім результативних передач у нинішньому розіграші найпрестижнішого євротурніру.

Реклама

Таким чином Рафінья повторив найкращий результат в історії каталонського клубу – у сезоні-2011/12 Мессі також відзначився 19 гольовими діями в одному розіграші Ліги чемпіонів. Тоді аргентинець мав 14 голів та 5 асистів.

Зазначимо, що абсолютний рекорд за системою гол+пас в одному розіграші Ліги чемпіонів продовжує утримувати Кріштіану Роналду. Португалець у сезоні-2013/14 у складі мадридського "Реала" зробив 22 результативні дії – 17 голів і 5 асистів.

"Барселона" на своєму стадіоні рознесла "Боруссію" з рахунком 4:0. Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 15 квітня, у Дортмунді.

Переможець пари "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.