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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Испания — Аргентина: назван лучший игрок финала ЧМ-2026

Награду получил Ферран Торрес, который забил победный гол.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ферран Торрес

Ферран Торрес / © Associated Press

Вингер сборной Испании Ферран Торрес стал лучшим игроком финального матча чемпионата мира-2026, в котором "Фурия Роха" в экстра-таймах победила Аргентину (1:0).

Именно Ферран Торрес забил единственный гол на 106-й минуте решающего поединка Мундиаля.

Ферран Торрес / x.com/FIFAWorldCup

Ферран Торрес / x.com/FIFAWorldCup

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

Отметим, что бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок ЧМ-2026 по футболу.

Также мы рассказывали, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

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Дата публикации
Количество просмотров
345
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