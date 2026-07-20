Испания — Аргентина: назван лучший игрок финала ЧМ-2026

Ферран Торрес / © Associated Press

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Вингер сборной Испании Ферран Торрес стал лучшим игроком финального матча чемпионата мира-2026, в котором "Фурия Роха" в экстра-таймах победила Аргентину (1:0).

Именно Ферран Торрес забил единственный гол на 106-й минуте решающего поединка Мундиаля.

Ферран Торрес / x.com/FIFAWorldCup

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

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Отметим, что бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок ЧМ-2026 по футболу.

Также мы рассказывали, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

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