Костюк победила белоруску на престижном турнире в Китае

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) пробилась в 1/8 финала одиночного разряда на турнире WTA 1000 в Пекине.

В третьем раунде соревнований в столице Китая 23-летняя украинка победила нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Александру Саснович (№130 WTA) – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Марта 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 3/3 брейк-пойнтов, отыграв все одиннадцать, что имела соперница.

Во втором круге Костюк разгромила квалифаерку Эллу Зайдель (№95 WTA) из Германии – 6:1, 6:1. А Саснович одолела Наоми Осаку (№14 WTA) из Японии – 1:6, 6:4, 6:2.

За путевку в четвертьфинал "тысячника" Марта посоревнуется с американкой Джессикой Пегулой (№7 WTA), которая 1/16 финала обыграла британку Эмму Радукану – 3:6, 7:6, 6:0.

Костюк остается единственной представительницей Украины на турнире в Пекине. Ранее в первом круге от австралийки Айлы Томлянович выбыла Юлия Стародубцева, а во втором Даяна Ястремская проиграла испанке Джессике Бузас Манейро.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с турнира в Пекине из-за травмы бедра и уже объявила о досрочном завершении сезона.