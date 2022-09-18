Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы 2022 года

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вошла в список номинанток на звание лучшей легкоатлетки текущего года в Европе.

Соответствующий список опубликовала Федерация легкой атлетики Европы (European Athletics).

Магучих стала единственной из украинок, которая включена в десятку претенденток на почетную награду.

В этом сезоне Ярослава второй раз подряд завоевала "серебро" Чемпионата мира, принесла Украине первое в истории "золото" Чемпионата Европы в этой дисциплине и впервые в карьере победила на Чемпионате мира в помещении и финале Бриллиантовой лиги.

Голосование продлится до 30 сентября. Проголосовать за Ярославу можно на страницах European Athletics в соцсетях.

RT для голосования для Ярослава Махучика!



European high jump champion

World indoor champion

World silver medallist

Diamond League champion

World leader at 2.05m



Сообщения на Friday 30 September. #GoldenTracks pic.twitter.com/C3AFlZ2TtD — European Athletics (@EuroAthletics) September 16, 2022

Кроме Магучих, на награду European Athletics претендует еще один украинец - метатель копья Артур Фельфнер. Он номинирован на звание "Восходящая звезда".

Ранее сообщалось, что Магучих приняла участие в неделе моды в США.

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