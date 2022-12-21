Могут объявить до конца года: промоутер Усика подтвердил договоренность с Фьюри

Промоутер обладателя титулов WBO, WBA, IBO та IBF в супертяжелом весе Александра Усика отреагировал на информацию о договоренности по поводу поединка с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Александр Красюк в интервью Трибуне заявил, что стороны действительно достигли согласия.

"Да мы, собственно, почти обо всем договорились. У нас сейчас самый большой вопрос в том, где проводить поединок. Основная работа направлена именно на это — Саудовская ли Аравия, Абу-Даби, Катар, Лондон. Можно принять решение с учетом данных — арифметики, математики. Если бы не было конкретных предложений, почему бы мы тогда сосредотачивались на четырех предложениях? Возможно, что-то объявим до конца года", – рассказал Красюк.

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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