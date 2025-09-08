Определился победитель US Open-2025

Карлос Алькарас / © Associated Press

Реклама

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем US Open-2025 в мужском одиночном разряде.

В финале Карлос обыграл чемпиона прошлогоднего US Open итальянца Янника Синнера.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты и завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Реклама

Для 22-летнего Алькараса это шестой титул на турнирах Grand Slam. Помимо двух побед на US Open (2022, 2025), он также по два раза выигрывал Roland Garros (2024, 2025) и Wimbledon (2023, 2024).

После победы на US Open-2025 Алькарас также возглавит мировой рейтинг, сдвинув с вершины именно Синнера, который находился там с июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что определилась победительница US Open-2025 в женском одиночном разряде.