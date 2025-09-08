ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Определился победитель US Open-2025

Карлос Алькарас в финале одолел Янника Синнера.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карлос Алькарас

Карлос Алькарас / © Associated Press

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем US Open-2025 в мужском одиночном разряде.

В финале Карлос обыграл чемпиона прошлогоднего US Open итальянца Янника Синнера.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты и завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Для 22-летнего Алькараса это шестой титул на турнирах Grand Slam. Помимо двух побед на US Open (2022, 2025), он также по два раза выигрывал Roland Garros (2024, 2025) и Wimbledon (2023, 2024).

После победы на US Open-2025 Алькарас также возглавит мировой рейтинг, сдвинув с вершины именно Синнера, который находился там с июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что определилась победительница US Open-2025 в женском одиночном разряде.

Дата публикации
Количество просмотров
47
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie