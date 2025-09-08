- Дата публикации
Определился победитель US Open-2025
Карлос Алькарас в финале одолел Янника Синнера.
Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем US Open-2025 в мужском одиночном разряде.
В финале Карлос обыграл чемпиона прошлогоднего US Open итальянца Янника Синнера.
Матч продолжался 2 часа 44 минуты и завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Для 22-летнего Алькараса это шестой титул на турнирах Grand Slam. Помимо двух побед на US Open (2022, 2025), он также по два раза выигрывал Roland Garros (2024, 2025) и Wimbledon (2023, 2024).
После победы на US Open-2025 Алькарас также возглавит мировой рейтинг, сдвинув с вершины именно Синнера, который находился там с июня 2024 года.
