Паркер объяснил, что нужно делать в ринге для победы над Усиком

Джозеф Паркер / © Associated Press

Реклама

Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мыслями о возможном бое с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

"Усик – искусный боксер и очень техничный. У него высокий боксерский интеллект. Нужно давить на него и отвечать на его удары.

Он много бьет, так что ты должен быть в отличной форме, иметь хорошую выносливость и способность выдерживать этот темп от первого до последнего раунда", – сказал Паркер в комментарии для SecondsOut.

Реклама

Отметим, что Усику после победы в реванше над британцем Даниелем Дюбуа уже назначили обязательную защиту титула WBO против Паркера. Украинцу и новозеландцу дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, иначе будут назначены промоутерские торги.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Реклама

После победы Усика над Дюбуа в реванше Паркер поднялся в ринг и вызвал украинца в бой. Александр ответил, что сейчас просто хочет отдохнуть.