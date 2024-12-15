Реванш Усик – Фьюри: расписание событий последней недели перед боем

Представлено расписание медиамероприятий, которые состоятся на последней неделе перед боем-реваншем между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Как сообщает официальный транслятор поединка DAZN, перед тем, как собственно сойтись в ринге, боксеры проведут пресс-конференции, открытые тренировки и взвешивание.

Вашему вниманию полное расписание медиамероприятий, которые будут предшествовать реваншу Усик – Фьюри. Время их начала указано киевское.

Расписание мероприятий перед реваншем Усик – Фьюри

Вторник, 17 декабря, 19:00. Официальное прибытие боксеров, во время которого состоится встреча Усика с Фьюри и представление участников будущего шоу.

Среда, 18 декабря, 18:00. Открытые тренировки Усика и Фьюри.

Четверг, 19 декабря, 17:00. Последняя официальная пресс-конференция Усика и Фьюри перед реваншем.

Пятница, 20 декабря, 19:00. Официальная церемония взвешивания Усика и Фьюри.

Реванш Усик – Фьюри состоится в субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В Украине это будет ночь на воскресенье, 22 декабря, бой начнется не раньше 01:00 по киевскому времени.

На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер. В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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