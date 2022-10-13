С Нещеретом и Гармашем: "Динамо" объявило стартовый состав на матч против "Ренна" в Лиге Европы

Поединок начнется 13 октября, в 19:45 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" обнародовало стартовый состав на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против французского "Ренна", который состоится сегодня, 13 октября.

Отметим, что ворота "бело-синих" в этом поединке будет защищать третий голкипер клуба Руслан Нещерет, поскольку Георгий Бущан и Денис Бойко восстанавливаются после травм.

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Беседин

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бурда, Кабаев, Перрис, Ванат, Андриевский, Караваев, Кравченко, Диалло, Кендзера

Также стал известен состав французской команды на встречу с киевлянами.

"Ренн": Манданда, Мелинг, Теате, Ву, Ассиньон, Бурижо, Майер, Угочукву, Дуэ, Калимуэндо-Муинга, Терье

Запасные: Алемдар, Сален, Родон, Трюффер, Сулемана, Билосьян, Гуйри, Тэт, Аблен, Г. Дуэ, Франкуаз

Из-за полномасштабного вторжения РФ на украинские территории номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского.

Начало игры - в 19:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

"Динамо" на групповом этапе Лиги Европы: турнирное положение

Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех трех стартовых турах Лиги Европы. Киевляне в Стамбуле проиграли "Фенербахче" (2:1), в Кракове уступили АЕКу (0:1) и во Франции потерпели поражение от "Ренна" (2:1).

"Фенербахче" (2:1), в Кракове АЕКу (0:1) и во Франции от "Ренна" (2:1). После трех туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Фенербахче" (7) и "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

Поединки 5-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 27 октября: АЕК Ларнака - "Динамо", "Фенербахче" - "Ренн".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах ЛЕ сыграют с клубами, которые станут третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, в стыковых матчах Лиги конференций сразятся за путевки в 1/8 финала с клубами, которые финишируют вторыми в квартетах ЛК.

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