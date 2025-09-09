Сборная Украины не сумела обыграть Азербайджан в отборе на ЧМ-2026

Азербайджан – Украина / © Associated Press

Реклама

Сборная Украины сыграла вничью с командой Азербайджана во втором матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку завершился со счетом 1:1 .

Уже на 3-й минуте встречи "сине-желтые" претендовали на пенальти. Владислав Ванат оказался на газоне в штрафной площадке соперника и арбитр указал на 11-метровую отметку, но затем получил сигнал от судьи VAR и, лично просмотрев эпизод на мониторе, не увидел фола и отменил свое решение.

В первом тайме обе команды не создали голевых моментов и ушли на перерыв при счете 0:0.

Реклама

А уже на старте второго тайма сборная Украины повела в счете. На 51-й минуте Георгий Судаков ударом в одно касание из пределов штрафной замкнул прострел Александра Зубкова с правого фланга.

На 72-й минуте азербайджанцы сравняли счет – Эмин Махмудов реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Александра Зинченко в собственной штрафной площадке.

В конце игры украинцы давили на ворота соперника и пытались вырвать победу, но не смогли этого сделать.

Обзор матча Азербайджан – Украина

Кроме украинцев и азербайджанцев, в группе D также выступают сборные Франции и Исландии. В первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Реклама

Поединок второго тура группы D между сборными Франции и Исландии состоится 9 сентября в Париже, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 10 октября на выезде против Исландии. В тот же день Азербайджан в гостях сразится с Францией.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.