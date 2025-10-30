Шахтер – Динамо: букмекеры сделали прогноз на матч УПЛ

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

Реклама

В воскресенье, 2 ноября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

После десяти туров "Шахтер" (21 очко) лидирует в таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) занимает второе место.

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Динамо

Фаворитом грядущего Классического букмекеры считают донецкий клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,79. Ничья – 3,96. Выигрыш "Динамо" – 4,14.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".

Напомним, что 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.

Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.