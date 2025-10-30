- Дата публикации
- Проспорт
- 139
- 1 мин
Шахтер – Динамо: букмекеры сделали прогноз на матч УПЛ
Фаворитом Классического аналитики считают донецкий клуб.
В воскресенье, 2 ноября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Поединок состоится на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
После десяти туров "Шахтер" (21 очко) лидирует в таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) занимает второе место.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Динамо
Фаворитом грядущего Классического букмекеры считают донецкий клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,79. Ничья – 3,96. Выигрыш "Динамо" – 4,14.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Динамо".
Напомним, что 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.
Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.