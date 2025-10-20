Шахтер – Легия: где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 23 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с варшавской "Легией" в матче второго тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В стартовом туре Лиги конференций украинский клуб на выезде одолел шотландский "Абердин" (3:2), а польская команда дома проиграла турецкому "Самсунспору" (0:1).

Где смотреть матч Шахтер – Легия

В Украине поединок "Шахтер" – "Легия" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Легия".

Отметим, что в основном этапе Лиги конференций дончане сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

После встречи с "Легией" подопечных Арды Турана ждут еще четыре поединка, в которых их оппонентами будут "Брейдаблик" (Исландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Хамрун Спартанс" (Мальта) и "Риека" (Хорватия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" не сумел обыграть "Полесье" в центральном матче 9-го тура УПЛ.