Свитолина одержала вторую победу после возвращения на корт из декрета

Украинка успешно начала выступления на турнире во Франции.
Звезда украинского тенниса Элина Свитолина обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил в первом круге турнира WTA 125 во французском Сан-Майо.
Матч продолжался 1 час и 45 минут. Украинская теннисистка разобралась с соперницей за два сета – 7:5, 6:1.
За проведенное на корте время Свитолина ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и использовала 5/10 брейкпойнтов.
Во втором круге соревнований Элина сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентюр.
В начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.
В середине апреля Элина одержала первую победу после возвращения из декрета. В первом круге турнира в Швейцарии звезда украинского тенниса уверенно обыграла румынку Елену-Габриэлу Руссе.
Ранее сообщалось, что Свитолина отказалась пожать руку сопернице из Беларуси после матча первого круга турнира WTA1000 в Мадриде.
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