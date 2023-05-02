Свитолина одержала вторую победу после возвращения на корт из декрета

Украинка успешно начала выступления на турнире во Франции.

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил в первом круге турнира WTA 125 во французском Сан-Майо.

Матч продолжался 1 час и 45 минут. Украинская теннисистка разобралась с соперницей за два сета – 7:5, 6:1.

За проведенное на корте время Свитолина ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и использовала 5/10 брейкпойнтов.

Во втором круге соревнований Элина сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентюр.

В начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

В середине апреля Элина одержала первую победу после возвращения из декрета. В первом круге турнира в Швейцарии звезда украинского тенниса уверенно обыграла румынку Елену-Габриэлу Руссе.

Ранее сообщалось, что Свитолина отказалась пожать руку сопернице из Беларуси после матча первого круга турнира WTA1000 в Мадриде.

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