ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Трое ключевых игроков "Динамо" пропустят матч с "Шахтером" в Кубке Украины

Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар не помогут "бело-синим" в кубковом поединке против "горняков".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко / © ФК Динамо Киев

Стали известны кадровые потери киевского "Динамо" перед матчем с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/26.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", из-за травм участие в поединке не смогут принять защитники Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар, а также хавбек Николай Шапаренко.

Также под вопросом участие в грядущей игре вингера Назара Волошина.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 29 октября, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

"Бело-синие" и "горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше турнира с 1/16 финала: "Динамо" одолело "Александрию" (2:1), а "Шахтер" обыграл любительский клуб "Полесье" Ставки (1:0).

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Дата публикации
Количество просмотров
124
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie