Трое ключевых игроков "Динамо" пропустят матч с "Шахтером" в Кубке Украины

Николай Шапаренко / © ФК Динамо Киев

Стали известны кадровые потери киевского "Динамо" перед матчем с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/26.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", из-за травм участие в поединке не смогут принять защитники Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар, а также хавбек Николай Шапаренко.

Также под вопросом участие в грядущей игре вингера Назара Волошина.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 29 октября, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

"Бело-синие" и "горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше турнира с 1/16 финала: "Динамо" одолело "Александрию" (2:1), а "Шахтер" обыграл любительский клуб "Полесье" Ставки (1:0).

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".