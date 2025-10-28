Троє ключових гравців "Динамо" пропустять матч з "Шахтарем" у Кубку України

Микола Шапаренко / © ФК Динамо Київ

Стали відомі кадрові втрати київського "Динамо" перед матчем з донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/26.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", через травми участь у поєдинку не зможуть взяти захисники Владислав Дубінчак та Крістіан Біловар, а також хавбек Микола Шапаренко.

Також під питанням участь у прийдешній грі вінгера Назара Волошина.

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у середу, 29 жовтня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

"Біло-сині" та "гірники" стартували в нинішньому розіграші Кубка України з 1/16 фіналу: "Динамо" здолало "Олександрію" (2:1), а "Шахтар" обіграв аматорський клуб "Полісся" Ставки (1:0).

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".