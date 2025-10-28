ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Визначився перший чвертьфіналіст Кубка України з футболу

"Чернігів" у серії пенальті обіграв "Лісне".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Чернігів" – "Лісне"

"Чернігів" – "Лісне" / ФК "Чернігів"

"Чернігів", який виступає в Першій лізі, вийшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У першому з усіх матчів 1/8 фіналу чернігівський клуб здолав "Лісне" (Київ), яке виступає у Другій лізі.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. На 78-й хвилині "Чернігів" вивів уперед Анатолій Романченко, реалізувавши пенальті. Але у компенсований час гості відігралися – пенальті реалізував Сергій Рибалка.

Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів. Тож володар путівки до чвертьфіналу визначався у серії одинадцятиметрових ударів.

У підсумку "Чернігів" виграв серію пенальті з рахунком 4:3 та пройшов до чвертьфіналу.

Повне відео матчу "Чернігів" – "Лісне"

Зазначимо, що "Чернігів" вийшов до 1/8 фіналу завдяки тому, що "Кривбасу" зарахували технічну поразку через перевищення ліміту на легіонерів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie