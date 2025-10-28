Визначився перший чвертьфіналіст Кубка України з футболу

"Чернігів" – "Лісне" / ФК "Чернігів"

Реклама

"Чернігів", який виступає в Першій лізі, вийшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У першому з усіх матчів 1/8 фіналу чернігівський клуб здолав "Лісне" (Київ), яке виступає у Другій лізі.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. На 78-й хвилині "Чернігів" вивів уперед Анатолій Романченко, реалізувавши пенальті. Але у компенсований час гості відігралися – пенальті реалізував Сергій Рибалка.

Реклама

Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів. Тож володар путівки до чвертьфіналу визначався у серії одинадцятиметрових ударів.

У підсумку "Чернігів" виграв серію пенальті з рахунком 4:3 та пройшов до чвертьфіналу.

Повне відео матчу "Чернігів" – "Лісне"

Зазначимо, що "Чернігів" вийшов до 1/8 фіналу завдяки тому, що "Кривбасу" зарахували технічну поразку через перевищення ліміту на легіонерів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".