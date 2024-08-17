Удачный дебют Слота: "Ливерпуль" за 5 минут одержал победу на старте АПЛ (видео)

"Мерсисайдцы" обыграли "Ипсвич", который вернулся в элитный дивизион после 22-летнего отсутствия.
"Ливерпуль" на выезде победил "Ипсвич" в матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Портмен Роуд" завершился со счетом 0:2.
Первый тайм команды провели без забитых мячей. После перерыва "красные" сумели отличиться дважды в течение пяти минут. Сначала на 60-й минуте Диогу Жота открыл счет, воспользовавшись ассистом от Мохамеда Салаха.
А на 65-й минуте Салах забил и сам, отправив мяч в ворота соперника ударом с правого края штрафной площадки.
Обзор матча "Ипсвич" – "Ливерпуль"
Будет добавлен в скором времени.
Отметим, что этот матч стал дебютным во главе "Ливерпуля" для нидерландского тренера Арне Слота, который после завершения прошлого сезона заменил Юргена Клоппа.
В свою очередь, "Ипсвич" провел свой первый поединок в АПЛ после 22-летнего отсутствия. В прошлом сезоне команда Кирана Маккенны финишировала второй в Чемпионшипе и оформила выход в элитный дивизион.
Во втором туре АПЛ "мерсисайдцы" 25 августа примут "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка, а "трактористы" днем ранее на выезде сыграют против действующего чемпиона "Манчестер Сити".
Ранее сообщалось, что поздний гол новичка принес "Манчестер Юнайтед" победу в матче-открытии сезона АПЛ.
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