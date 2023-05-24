В боях под Бахмутом погиб украинский боксер

На войне с Россией погиб мастер спорта Украины по боксу Александр Онищенко.

Печальное известие сообщила Федерация бокса Украины.

Александру было 30 лет. Отмечается, что он погиб в боях с российскими захватчиками под Бахмутом.

Онищенко – мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова". Также он входил в состав сборной Украины по боксу.

Александр представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва.

Прощание с погибшим воином состоится в среду, 24 мая.

Отметим, что Онищенко уже далеко не первый украинский боксер, встретивший свою смерть на войне с Россией. Ранее сообщалось о гибели Максима Галиничева, Олега Прудкого, Юрия Ивановича и Владимира Торогоя.

Также мы информировали, что украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом. Кроме того, в ходе обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк.

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