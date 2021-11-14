Звезда сборной Боснии и Герцеговины пропустит решающий для Украины матч отбора ЧМ-2022

Сеад Колашинац получил серьезную травму в игре с Финляндией.
Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац не поможет своей команде в матче заключительного, 10-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против Украины.
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28-летний футболист травмировался в поединке предыдущего тура против Финляндии. Колашинац вышел в стартовом составе, но еще до перерыва был заменен. Повреждение защитника оказалось очень серьезным - покидал он поле уже в гипсе.
Сроки восстановления Колашинаца не сообщаются, но очевидно, что против Украины он точно не сыграет.
Кроме того, ранее травмировался рекордсменом сборной Боснии и Герцеговины по количеству проведённых поединков (118) и по количеству забитых мячей (60) Эдин Джеко, так что команда Ивайло Петева будет противостоять украинцам существенно ослабленным составом.
Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.
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- После поражения от финнов (1:3) Босния и Герцеговина (7 пунктов) потеряла все шансы пробиться на мундиаль. Украина с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла.
- Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.
- Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.