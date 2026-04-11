Армия Ирана "полностью уничтожена": Трамп сделал шокирующее заявление

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью «уничтожили» армию Ирана, а также что Ормузский пролив вскоре будет разблокирован.

Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Соединенные Штаты нанесли сокрушительный удар по военной мощи Тегерана. Он утверждает, что иранской армии, флота и воздушных сил фактически больше не существует.

«Соединенные Штаты полностью уничтожили армию Ирана, включая весь их флот и воздушные силы, и все остальное. Их руководство мертво», — написал Трамп.

В то же время американский президент заверил, что вскоре Ормузский пролив будет открыт открыт для судоходства, а пустые танкеры уже направляются в США под загрузку.

«Ормузский пролив скоро будет открыт, и пустые корабли спешат в Соединенные Штаты, чтобы «загрузиться», — сообщил президент США.

Напомним, 11 апреля американские военные корабли впервые с момента развертывания конфликта с Ираном прошли через Ормузский пролив. Этот маневр совпал во времени со стартом переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном, который начался на территории Пакистана для урегулирования ситуации.

