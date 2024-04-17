Дроны ГУР атаковали российскую РЛС в Мордовии – СМИ (видео)

Атакованная цель входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

Беспилотники 17 апреля атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в российском городе Ковилкино в Мордовии.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации источников, атака дронами по РЛС в Мордовии была спецоперацией ГУР Минобороны Украины. Последствия уточняются.

Отметим, что расстояние от границы до места поражения – около 580 км.

Целью дронового удара стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер" с дальностью обнаружения целей около 3000 км и высотой обнаружения более 100 км. "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении.

Первый образец этой РЛС россияне построили в мордовском городе Ковилкино в 2000-2002 годах.

Как сообщают в Сети местные жители, около 9:00 они услышали звуки взрывов. Также в соцсетях опубликовано видео, где виден столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.

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Атака на эту РЛС производилась и раньше, а именно 11 апреля. По информации СМИ, тогда в результате было повреждено здание, где размещался командный пункт.

Напомним, ранее источники ТСН.ua сообщили, что СБУ уничтожила российскую РЛС дальнего действия "Небо-У" в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины.

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