"Это будет война": российский посол открыто пригрозил НАТО

Алексей Мешков

Россия угрожает НАТО войной в случае, если силы Североатлантического альянса начнут сбивать российские самолеты.

Об этом нагло заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL.

«Это будет война. Если НАТО сбьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта», — сказал Мешков, отвечая на вопросы ведущего о реакции Москвы в случае сбивания российского самолета.

Посол также цинично пожаловался, что российские самолеты якобы «регулярно сталкиваются с провокационными действиями со стороны НАТОвской авиации», но Россия «избегает эскалации и не принимает силовые меры». Заметим, что все с точностью до наоборот. Именно самолеты РФ регулярно нарушают воздушное пространство Альянса, совершая провокации.

В Сети также напомнили, что когда Турция (член НАТО) сбила российский самолет в 2015 году, никакой реакции России не последовало.

Ранее президент США Трамп поддержал идею сбивания российских самолетов над странами НАТО.

Генсек НАТО Рютте прокомментировал идею Трампа сбивать российские самолеты.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также не исключает возможность сбивания российских самолетов, безответственно залетающих в воздушное пространство стран Европы.