ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
4188
Время на прочтение
1 мин

"Это будет война": российский посол открыто пригрозил НАТО

Москва открыто угрожает НАТО войной: сбитый российский самолет может стать началом конфликта.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Алексей Мешков

Алексей Мешков

Россия угрожает НАТО войной в случае, если силы Североатлантического альянса начнут сбивать российские самолеты.

Об этом нагло заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL.

«Это будет война. Если НАТО сбьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта», — сказал Мешков, отвечая на вопросы ведущего о реакции Москвы в случае сбивания российского самолета.

Посол также цинично пожаловался, что российские самолеты якобы «регулярно сталкиваются с провокационными действиями со стороны НАТОвской авиации», но Россия «избегает эскалации и не принимает силовые меры». Заметим, что все с точностью до наоборот. Именно самолеты РФ регулярно нарушают воздушное пространство Альянса, совершая провокации.

В Сети также напомнили, что когда Турция (член НАТО) сбила российский самолет в 2015 году, никакой реакции России не последовало.

Ранее президент США Трамп поддержал идею сбивания российских самолетов над странами НАТО.

Генсек НАТО Рютте прокомментировал идею Трампа сбивать российские самолеты.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также не исключает возможность сбивания российских самолетов, безответственно залетающих в воздушное пространство стран Европы.

Дата публикации
Количество просмотров
4188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie