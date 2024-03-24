Бывший агент ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что обвинение российского диктатора Путина Украины в организации теракта в концертном зале является полной чепухой.

Об этом пишет издание The Hill.

В интервью Алексу Витту на MSNBC в субботу он заявил, что никаких доказательств этим обвинениям нет.

"Мы слышали, как Путин в своем пятиминутном выступлении вспомнил Украину, он утверждает, что террористы пытались пересечь границу с Украиной. Никаких доказательств этого нет. И вы также видите, как на российских телеканалах распространяются дипфейки о причастности к теракту украинских спецслужб. И, конечно, это все ерунда", — сказал Полимеропулос.

Отметим, что российский диктатор Путин в своем обращении заявил, что задержанные на границе с Беларусью подозреваемые в совершении теракта пытались "убежать в Украину".

Колоний агент ЦРУ считает, что диктатор сделал такие заявления по желанию отвлечь внимание от некомпетентности российской службы безопасности, усилить репрессии против инакомыслия и создать возможность мобилизовать больше людей для продолжения войны с Украиной.

"Во-первых, конечно, для того, чтобы отвлечь внимание от некомпетентности российских спецслужб. Но есть некоторые вещи, которые, к сожалению, Путин может использовать в своих интересах. Дополнительное подавление инакомыслия внутри России, а также возможность мобилизации. Алекс, не забывайте о почти 400 тысячах военных, которых Россия потеряла на войне в Украине. Москва нуждается в мобилизации. Возможно, в ближайшие дни мы увидим, как Путин будет призывать к мобилизации большего количества людей, он попытается этим воспользоваться", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российский силовик, отрезавший ухо подозреваемому в терроризме, продает свой нож.

Кроме того, мы ранее информировали, что теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "борющимися с исламом странами".

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