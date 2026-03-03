- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 619
- Время на прочтение
- 1 мин
"Это не Черчилль": Трамп раскритиковал Стармера на фоне войны в Иране
Дональд Трамп критикует «слабую» позицию Великобритании по поводу войны в Иране.
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике позицию лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера относительно ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в хронологии событий вокруг ситуации в Иране от Sky News.
«Это не Вистон Черчилль, с которым мы имеем дело», — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что британские власти не демонстрируют достаточной решительности в противостоянии угрозам со стороны Ирана.
Тем временем Великобритания направляет военный корабль в Кипр после удара по авиабазе Королевских воздушных сил (RAF).
События в Персидском заливе
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обостряются. Речь идет об атаках дронов на американское посольство и военные объекты спровоцировали реакцию союзников США, включая Британию, усиливающую присутствие в регионе.
Международное сообщество следит за тем, как действия США и Израиля окажут влияние на стабильность в регионе.
Также говорилось, что США и Израиль наносят удары по Ирану четвертый день подряд после того, как дрон атаковал американское посольство в Саудовской Аравии.