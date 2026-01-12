- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 390
- Время на прочтение
- 2 мин
Иран: как наибольший протест за последние годы изменит мир
В стране уже вторую неделю продолжаются беспорядки, вызванные экономическим кризисом.
Падение Исламской Республики может радикально переформатировать глобальную геополитику и рынки энергоносителей.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп, вдохновленный успехами в Венесуэле и бомбардировками иранских ядерных объектов, может воспользоваться ситуацией для смены режима, несмотря на риски вакуума власти, как после Саддама в Ираке.
Аналитики считают, что до конца 2026 года Исламская Республика вряд ли сохранится в нынешнем виде.
Эксперты называют следующие варианты:
Военный переворот КСИР (корпуса стражей исламской революции). Это может принести больше социальных свобод (поскольку организацией руководят генералы, а не духовенство), но меньше политических прав
Распад страны. Существует риск фракционности, когда этнические меньшинства и отдельные провинции потребуют автономии
Хаос по образцу «Арабской весны»
Что известно о ситуации в Иране
Масштабные протесты в Иране переросли в общенациональные волнения. По данным международных и региональных СМИ, демонстрации охватили 185 городов во всех провинциях страны, а столкновения между силовиками и протестующими становятся все более жесткими.
Только за последние двое суток число погибших может превышать 2000 человек, а правозащитная организация HRANA сообщает о более чем 2600 задержанных. В городе Казвин силовики открыли огонь боевыми патронами по невооруженным протестующим, сообщают очевидцы.
На фоне беспорядков власти Ирана уже более 60 часов ограничивают доступ к Интернету, что затрудняет проверку и распространение информации.
Трамп пообещал «жестко» отреагировать на убийства протестующих в Иране, что дополнительно обостряет международное внимание к ситуации.