Иран: как наибольший протест за последние годы изменит мир

Протесты в Иране набирают обороты / © Associated Press

Падение Исламской Республики может радикально переформатировать глобальную геополитику и рынки энергоносителей.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп, вдохновленный успехами в Венесуэле и бомбардировками иранских ядерных объектов, может воспользоваться ситуацией для смены режима, несмотря на риски вакуума власти, как после Саддама в Ираке.

Аналитики считают, что до конца 2026 года Исламская Республика вряд ли сохранится в нынешнем виде.

Эксперты называют следующие варианты:

Военный переворот КСИР (корпуса стражей исламской революции). Это может принести больше социальных свобод (поскольку организацией руководят генералы, а не духовенство), но меньше политических прав

Распад страны. Существует риск фракционности, когда этнические меньшинства и отдельные провинции потребуют автономии

Хаос по образцу «Арабской весны»

Что известно о ситуации в Иране

Масштабные протесты в Иране переросли в общенациональные волнения. По данным международных и региональных СМИ, демонстрации охватили 185 городов во всех провинциях страны, а столкновения между силовиками и протестующими становятся все более жесткими.

Только за последние двое суток число погибших может превышать 2000 человек, а правозащитная организация HRANA сообщает о более чем 2600 задержанных. В городе Казвин силовики открыли огонь боевыми патронами по невооруженным протестующим, сообщают очевидцы.

На фоне беспорядков власти Ирана уже более 60 часов ограничивают доступ к Интернету, что затрудняет проверку и распространение информации.

Трамп пообещал «жестко» отреагировать на убийства протестующих в Иране, что дополнительно обостряет международное внимание к ситуации.