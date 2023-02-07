Из-под руин в Турции спасли двух украинцев, считавшихся погибшими – посол

Украинцев извлекли из-под завалов в городе Хатай.
В турецком городе Хатай из-под руин дома были спасены два гражданина Украины, которые считались погибшими в результате землетрясения.
Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил в Сети вечером 7 февраля.
"Граждане Украины – живы! К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома", – говорится в заявлении дипломата.
Он также пообещал сообщить позже детали истории.
Заметим, ранее в этот же день в украинском МИД сообщили, что во время землетрясения в Турции могли погибнуть два гражданина Украины, еще четверо – получили ранения.
Напомним, в Турции и Сирии 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, разрушившее сотни зданий. По данным на вечер 7 февраля, в результате землетрясения в Турции погибли 4544 человека, а ранения получили 26 721 человек. Что касается Сирии, то там жертвами стали 1782 человека, еще 3749 человек были ранены.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 7 февраля о введении на три месяца чрезвычайного положения в 10 пострадавших от землетрясения провинциях.
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