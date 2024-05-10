Кремль готовит диверсии в ЕС и готов "жертвовать" агентурой — Bloomberg

Россия через Интернет нанимает молодых людей для диверсий

Российская военная разведка значительно нарастила свою активность в странах Европы и готовитдиверсии.

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Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники среди чиновников Европы.

В сообщении указывается, что Россия через Интернет нанимает молодых людей для диверсий.

Страны Европы должны принять меры против повышенного риска насилия со стороны агентов, поддерживаемых Россией.

"За серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит рука военной разведки ГРУ", – заявили источники.

В преддверии выборов в Европарламент правительства стран принимают меры, чтобы бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, финансируемыми Кремлем.

Чиновник заявил журналистам, что Кремль больше не волнует вопрос, поймают его агента во время совершения преступления или нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндии назвали основную цель российских диверсий в странах Европы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия планирует диверсионные действия по всему континенту.

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