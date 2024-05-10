Кремль готує диверсії у ЄС і готовий "жертвувати" агентурою - Bloomberg

Росія через Інтернет наймає молодих людей для диверсій.

Російська військова розвідка значно наростила свою активність у країнах Європи та готує диверсії.

Також читайте Уряд Британії занепокоєний через злочинну діяльність російських шпигунів

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела серед чиновників Європи.

У повідомленні вказується, що Росія через Інтернет наймає молодих людей для диверсій.

Країни Європи повинні вжити заходів проти підвищеного ризику насильства з боку агентів, що підтримуються Росією.

"За серією все більш явних, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно, стоїть рука військової розвідки ГРУ", - заявили джерела.

Напередодні виборів до Європарламенту уряди країн вживають заходів, щоб боротися зі зростаючими загрозами саботажу та залякування, які фінансуються Кремлем.

Чиновник заявив журналістам, що Кремль більше не переймається питанням, зловлять його агента під час скоєння злочину чи ні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Фінляндії назвали основну ціль російських диверсій у країнах Європи.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія планує диверсійні дії на всьому континенті.

Читайте також: