Москва хотела вовлечь страны Балтии. в свою орбиту к 2030 году.

В России разрабатывалась стратегия влияния на Балтийские страны до 2030 года, в которой планировалось втягивание Литвы, Латвии и Эстонии обратно в орбиту Москвы.

Об этом информируют журналисты "Досье".

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Разработанный долгосрочный план по странам Балтии не учитывал полномасштабную войну против Украины, поскольку в нем нет ни одного упоминания о ней.

Для каждой из стран Москва составила план из двух частей — в первой прописаны угрозы самой России, в другой изложены стратегии, как им противодействовать. Каждая цель была внесена в свою сферу и вписана в отдельные временные рамки, а именно 2022, 2025 или 2030.

Главные цели для России в Литве, Латвии и Эстонии, как отмечается в материале, это:

сохранить широчайшее присутствие русского языка в образовании;

создавать пророссийские организации и воздействовать через них на население;

противодействовать износу советских памятников;

продвигать российский «исторический» нарратив;

поощрять местные бизнесы выходить на российский рынок.

В Кремле боялись, что в Литве могут создать большую военную базу, поэтому планировали противодействовать развертыванию противовоздушной и противоракетной обороны.

В плане Кремля отмечалось, что литовские власти должны "признать потенциальные убытки из-за роста влияния НАТО в регионе" и поэтому будут стремиться сотрудничать с Москвой. Такие же планы у России были на счет Латвии и Эстонии.

В своих планах Кремль называл негативным наращивание активности НАТО в регионе, увеличение численности имеющихся войск, введение санкций и сворачивание торговли со странами Запада. Именно это произошло после полномасштабного вторжения в Украину в любом 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Беларуси опасаются вступления государства в войну РФ против Украины, в то же время тамошняя оппозиция в таком случае прогнозирует новую вспышку протестов и подъем партизанского движения.

Кроме того, мы ранее информировали, что контрнаступление задерживается, потому что ЕС не может определиться, кто будет производить Украине снаряды.

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