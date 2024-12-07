Кто и когда может убить Путина: прогноз военного США

Диктатора могут нейтрализовать, когда он ослабнет, и будет очевидный проигрыш в войне против Украины.

Президента России Владимира Путина могут убить, если страна начнет приходить в упадок из-за войны против Украины.

Такое мнение высказал ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет в разговоре с "24 Каналом".

"Как только их экономика начнет разрушаться и в стране появятся возвращающиеся домой солдаты. Конечно, это не США с нашим легким доступом к огнестрельному оружию, но это никогда не останавливает людей, которые знают, что такое оружие. Это необязательно будет сразу, но, как только люди начинают испытывать боль от увольнения с работы вместе с высокой инфляцией, это обычно вызывает революции. Именно тогда вы можете увидеть, как несколько армейских офицеров скажут: может быть, я смогу что-то улучшить?" — сказал он.

Стоит отметить, что уже многие месяцы в СМИ ходят активные слухи о борьбе президента России с раком. Телеграмм-канал Generall SVR сообщил, что в середине мая диктатору даже была проведена плановая операция.

Как пишет издание Mirror, многие эксперты считают, что на самом деле Путин начал лечение от рака еще до начала своего вторжения в Украину, а первая операция ему была сделана как раз в феврале 2022 года. Очевидно, после успешной операции у него нашлись силы принять решение начать широкомасштабную войну против Украины.

Впрочем, те же эксперты утверждают, что состояние здоровья "фюрера", несмотря на то, что он получает самую инновационную терапию, оставляет желать лучшего. Предсказывают, что жизнь его закончится в каком-нибудь санатории, куда его поместят на лечение, и оттуда Путин уже не выйдет, чтобы управлять страной.

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